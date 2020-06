Żory: Wymień źródło ogrzewania z dofinansowaniem od 5 tys. do 20 tys. zł

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz gazowe na nowe źródło ciepła, takie jak: kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy kondensacyjny , pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne. Istnieje również możliwość uzyskania wsparcia finansowego na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł.

- Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, z wyeliminowaniem możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych oraz wzrost wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Miasto Żory ujednoliciło Program ograniczenia niskiej emisji oraz Program „Czyste powietrze”, na zasadzie obowiązku złożenia dokumentacji w obydwu realizacjach - informuje Urząd Miasta w Żorach.

O największą możliwą kwotę można ubiegać się w przypadku z przechodzenia z paliwa stałego na pompę ciepła, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej (tam gdzie jest to możliwe, można ubiegać się o 10 tys. zł). W podobnym przypadku dofinansowanie może wynieść 8 tys. zł, ale na ogrzewanie elektryczne. W obu z wymienionych przypadków może to być nawet 90 proc. kosztów.

Wciąż możliwe jest przejście z kotła na paliwo stałe na... kocioł na paliwo stałe. Jednak tylko tam, gdzie przez kolejne trzy lata od złożenia wniosku nie będzie możliwości podłączenia do sieci gazowej. W tej procedurze można starać się o 50 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł. 10 tys. zł może wynieść dofinansowanie do pieca na gaz lub na kocioł olejowy.