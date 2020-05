Żory: Zabiorę wam broń i będę do was strzelał". 46-latek groził policjantom

Zabiorę wam broń i będą do was strzelał!

W niedzielę ok.13 policjanci zostali wysłani na interwencję na osiedle Księcia Władysława, gdzie w jednym z mieszkań doszło do awantury. Wszczął ją 46-latek, który swoim zachowaniem wystraszył całą rodzinę.

- Kiedy policjanci przybyli na miejsce próbowali uspokoić mężczyznę. Ten jednak nie słuchał ich i zaczął rzucać wyzwiskami. Z każdą chwilą stawał się coraz to bardziej agresywny, a w pewnym momencie zaczął grozić mundurowym. Krzyczał, że odbierze im broń, znajdzie ich, będzie do nich strzelał i nie odpuści również ich bliskim. Mężczyzna groził też, że jeśli nie podoła to pomogą mu w tym znajomi - informuje Komenda Miejska Policji w Żorach.

Udawał słabsze samopoczucie

Z uwagi na to, że 46-latek nie uspokoił się, a bliscy obawiali się jego zachowania policjanci podjęli decyzję o jego zatrzymaniu. Podczas doprowadzania do komendy zauważyli jednak, że coś z nim nie tak. Kiedy mężczyzna zaczął słabnąć, od razu wezwali zespół pogotowia ratunkowego. Ratownicy po zbadaniu 46-latka stwierdzili jednak, że nic mu nie jest, przy czym on sam przyznał, że symulował utratę przytomności.