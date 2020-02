Żory: Zaparkował na chodniku, dostał punkt karny i straci prawo jazdy

Nieprawidłowe parkowanie to problem wielu miast, to też najczęściej wybierane przez internautów zgłoszenie nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci nie tylko jednak reagują na sygnały mieszkańców, ale wielokrotnie podejmują własne interwencje.

Nieprawidłowe parkowanie w Żorach i mandat

Tak było we wtorek (11.02) około godz. 13 na łączniku ulic Wodzisławskiej i Boryńskiej w Żorach. Zauważyli tam samochód zaparkowany na chodniku.

- Pojawili się w tym miejscu, gdyż od pewnego czasu otrzymywali zgłoszenia, że właśnie tutaj dochodzi do łamania przepisów. Kiedy podjęli czynności nagle do nieprawidłowo zaparkowanego audi wrócił kierowca i zaczął tłumaczyć, że stanął w tym miejscu tylko tylko na chwilę

- mówi asp. szt. Kamila Siedlarz z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Za naruszenie warunków zatrzymywania na chodniku stróże prawa postanowili ukarać 43-latka mandatem karnym w wysokości 100 złotych i jednym punktem karnym. Wówczas to mężczyzna zaczął negocjować z nimi, aby ci go pouczyli. Powodem była maksymalna liczba punktów karnych na koncie kierowcy, której przekroczenie skutkuje wysłaniem go na egzamin kontrolny i czasową utratą uprawnień do kierowania pojazdem.