Przegląd prasy z tygodnia 9.07.2023. Co działo się w Żorach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Szczęśliwie zakończyła się akcja żorskich strażaków, którzy w środę 5 lipca zostali wezwani do nietypowej akcji, związanej z uwięzionym psem pod samochodem osobowym. Zwierzę utknęło tak niefortunnie, że do jego uwolnienia konieczne było rozebranie zawieszenia w pojeździe.

Tygodniowa prasówka 9.07.2023: 2.07-8.07.2023 Żory: pozostałe wydarzenia

Brak wyobraźni i nieodpowiedzialność jednego z mieszkańców regionu, mogła doprowadzić do prawdziwej tragedii. Przed tygodniem, jeden z przechodniów, na parkingu przy kąpielisku Śmieszek w Żorach zauważył psa zamkniętego w samochodzie. Na zewnątrz była wysoka temperatura. Policjanci przekazują wprost: - Pozostawienie psa w wysokiej temperaturze w aucie, to znęcanie się nad zwierzęciem, za które zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt grozi nawet do 2 lat więzienia - podkreśla asp. Marcin Leśniak z żorskiej policji.