Przegląd tygodnia z 6.08.2023 w Żorach. Najważniejsze wydarzenia od 30.07 do 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Będzie się działo w weekend 4 - 6 sierpnia 2023 w woj. śląskim! Nadchodzi wyczekiwany weekend, a ty nie masz żadnych planów? Nie możesz wyjechać, ale chcesz dobrze wykorzystać swoje wolne lub ostatnie dni urlopu? Świetnie się składa, przygotowaliśmy dla Ciebie listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w woj. śląskim. Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Wejdź w galerię i zaplanuj swój wolny czas.

Policjanci z Żor zajmujący się ruchem drogowym zatrzymali do kontroli drogowej 49-letniego kierowcę, który prowadził swój samochód bez uprawnień, aktualnego przeglądu i opłat. W przeszłości, prawo jazdy stracił za jazdę pod wpływem alkoholu.

Poprawa bezpieczeństwa to główne założenie remontu ulicy Bocznej w Żorach, który zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga ma zyskać nową nawierzchnię, chodnik oraz oświetlenie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przed nami turniej szachowy, który odbędzie się już 10 sierpnia, w godzinach 17.00 - 21.00. Turniej odbędzie się przy tężni solankowej, w Parku Cegielnia. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych na to wydarzenie.

Już w piątek 18 sierpnia, żorska Darmowa Szafa zaprasza na dzień otwarty. Tego dnia wydarzy się naprawdę wiele, bo przewidziano między innymi konkurs, degustację czy pokaz mody. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do niesienia pomocy innym, ale i tych, którzy sami tej pomocy potrzebują.

Już we wrześniu w Żorach odbędzie się druga edycja festiwalu ŻAR LITERATURY. "Biografie: razem i osobno" to tytuł tegorocznej edycji festiwalu. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach.

Opuszczone miejsce. W lesie, między jednym a drugim gminnym miastem na Śląsku, stoi zapomniany dom. Przez wiele lat pozostawał nietknięty ludzką ręką. To opuszczone miejsce skrywa tajemnice i budzi zastanawiające pytania - kto tutaj kiedyś mieszkał? Zajrzyjcie z nami do środka i zobaczcie, co udało nam się tam zastać.