Świąteczne samochody znów przejadą przez Żory! Przejazd przez dzielnice i finał na rynku Robert Lewandowski

Tak było w poprzednich latach. W tym toku, udekorowane samochody dotrą do zdecydowanej większość dzielnic i wszystkich osiedli w Żorach arc Zobacz galerię (13 zdjęć)

To już trzeci raz, gdy ulicami Żor przejadą świątecznie udekorowane samochody. W tym roku będzie ich aż 40 i dotrą do zdecydowanej większość dzielnic i wszystkich osiedli w Żorach. Już dziś warto zaplanować sobie to wydarzenie w kalendarzach, a odbędzie się ono 18 grudnia. Organizatorem jest stowarzyszenie Race For Victory.