Tygodniowy przegląd prasy 7.01.2024: Żory, 31.12-6.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Żor

Przegląd tygodnia: Żory, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. 📢 Bakteria Salmonelli w produkcie z Kauflandu! Czy kupiliście to? Absolutnie nie wolno tego jeść PILNE! W środę 3 stycznia 2024 r. Sanepid opublikował komunikat ws. produkty z Kauflandu. W słodkich przekąskach wykryto bakterię Salmonelli! Absolutnie nie wolno tego jeść. 📢 Żory: Orszak Trzech Króli 2024 - zobacz ZDJĘCIA. Najpierw jasełka, później korowód ruszył do kościoła św. Stanisława ŻORY. 6 stycznia, Orszak Trzech Króli przeszedł również ulicami naszego miasta. Hasło tegorocznego orszaku, zorganizowanego przez parafię św. Stanisława brzmiało „W jasełkach leży!". Dla wierzących wydarzenie było okazją do rozważania znaczenia Objawienia Pańskiego oraz stanowiło możliwość przeżywania pięknej polskiej tradycji i wspólnego śpiewania kolęd.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dyskoteka Floryda w Żorach ZAMKNIĘTA! Teraz będzie tam Golden Club. Za parę dni wielkie otwarcie. Jakie przygotowano atrakcje? ZDJĘCIA ROZRYWKA. Dyskoteka Floryda przeobraża się w Golden Club Żory. Właściciele finiszują z remontem, a właściwie modernizacją pomieszczeń. Wielkie otwarcie w sobotę 13 stycznia o godz. 21. Muzykę będzie puszczało dwóch DJ-ów – Silva i Fycz. Wystąpią tancerki. Menedżer klubu Paweł Zycher zapowiada wiele atrakcji. Jakie będą zmiany?

📢 Trwa noworoczna wyprzedaż 2024 w Lidlu! Wiele produktów przeceniono o połowę! Wśród nich są ubranie, narzędzia, sprzęt AGD... ZAKUPY. Noworoczna wyprzedaż 2024 w Lidlu! W popularnym dyskoncie ruszyło właśnie "zimowe czyszczenie magazynu". Sprawdź te okazje! Sklep bardzo obniżyły ceny kilkudziesięciu artykułów - promocja trwa od 1 do 7 stycznia 2024 lub do wyczerpania zapasów. Dotyczy produktów z działów: ogród i warsztat, dom i kuchnia, zdrowie i relaks, moda i dla dziecka. Sprawdź co kupisz za połowę wartości. 📢 Komornik w woj. śląskim sprzedaje domy! Sprawdź te oferty - ceny już od 95 tys. złotych! Są z miast, wsi, gór... STYCZEŃ 2024 NIERUCHOMOŚCI. Kup dom z działka w atrakcyjnej cenie! Nowy rok przyniósł spora liczbę licytacji komorniczych domów w woj. śląskim - tych jest dość sporo w styczniu 2024! Zebraliśmy dla was 20 ofert. Są tu budynki tańsze do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 95 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

📢 Sklepy muszą to teraz wycofać - dotyczy dyskontów i marketów! Oto NOWA lista groźnych produktów spożywczych. Wyrzuć je z kuchni! KOMUNIKAT. W piątek, 29 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe komunikaty, ws. produktów wycofanych ze sklepów - tym razem są to chipy i suplement diety! Co jeszcze zostało wycofane ze sklepów w ostatnich dniach? Oto LISTA potencjalnie niebezpiecznych produktów, o których informuje SANEPID. Jeszcze do niedawna były one do kupienia w popularnych dyskontach czy marketach. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

📢 Poważne potrącenie rowerzysty w Żorach. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy. Jedna osoba trafiła do szpitala Z POLICJI. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek 2 stycznia, na wysokości osiedla Gwarków w Żorach. Kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z rowerem elektrycznym. Rowerzysta trafił do szpitala.

📢 Amfiteatr w Żorach wciąż rodzi sporo pytań. "Nie jest wykorzystywany zgodnie z założeniami" ŻORY. Ile imprez i wydarzeń odbyło się na terenie amfiteatru w Żorach? Ile wyniosły jego koszty utrzymania? Jakie działania zostały i zostaną podjęte, by inwestycja kosztująca blisko 3 mln zł w pełni służyła mieszkańcom miasta? To tylko część pytań, które radni z Żorskiej Samorządności zadali prezydentowi miasta. Wokół amfiteatru pojawia się bowiem sporo wątpliwości zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców, którzy wielokrotnie podkreślali, że miejsce to nie jest w pełni wykorzystywane. 📢 Dziś trwa akcja "Trzeźwość" w Żorach. Są pierwsi zatrzymani pod wpływem alkoholu Od godzin porannych, na terenie województwa śląskiego, w tym w Żorach, trwa policyjna akcja "Trzeźwość". W ręce żorskich policjantów wpadli już pierwsi kierujący, znajdujący się pod wpływem alkoholu.

📢 Polskie danie wysoko na liście najlepszych w Europie. Czego spróbować podczas wakacji w Grecji, Portugalii czy Hiszpanii? Specjały regionalnej kuchni to nieodłączny element każdej podróży za granicę – w końcu nic nie zbliża nas do mieszkańców poszczególnych krajów tak, jak potrawy spożywane przez miejscowych na co dzień. Odkryj listę popularnych i niesamowicie smacznych potraw ulicznych, których warto spróbować w Europie. Polskie danie znalazło się wysoko w rankingu. 📢 Sylwestrowy sztorm stulecia na Bałtyku. Zginęli ludzie, ogromna skala zniszczeń Zniszczone promenady, kompleksy wypoczynkowe, śmierć ludzi. W czasie nocy sylwestrowej 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu. Ten sztorm nazwano później sztormem stulecia. Do największych zniszczeń doszło w Dziwnowie i Kołobrzegu. Ucierpiało także wybrzeże gdańskie.

📢 Rok 2023 w Żorach. Otwarcie basenu i Pałacu w Baranowicach, dożynki, Przystanek Żory i wiele innych ŻORY. Rok 2023 przechodzi do historii, dlatego przygotowaliśmy podsumowanie tego, co w minionym roku działo się w Żorach. A było tego naprawdę wiele!

