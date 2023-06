Czerwiec 2023 w Żorach: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Żor najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „To jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty. Poznaj 5 krajów, do których nie powinieneś jechać w tym roku ”?

Przegląd maja 2023 w Żorach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 To jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty. Poznaj 5 krajów, do których nie powinieneś jechać w tym roku Departament Stanu USA odradza wyprawy do tych 5 krajów. Na liście znalazły się kraje z Ameryki Południowej, Azji, Bliskiego Wschodu czy nawet Europy. Tych 5 krajów to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty. Jeśli planujecie swoje urlopy, warto wziąć pod uwagę, jakich kierunków podróży lepiej unikać w tym roku. 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie?

📢 Żorska Wiosna Młodości 2023 już w czerwcu! Sprawdź PROGRAM. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej Będzie się działo! Poznaliśmy program 44. Żorskiej Wiosny Młodości, która tym razem odbędzie się 24 czerwca i opanuje całe Żory! W tym roku wydarzenie zostanie poprzedzone Festiwalem Górnej Odry, a to oznacza, trzy dni niesamowitej zabawy, przy występach gwiazd polskiej sceny muzycznej w Żorach!

Prasówka czerwiec Żory: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Żor. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Technikum nr 1 w Żorach jak nowe! Wkrótce zmiany w Szkole Podstawowej nr 4. Budynki przechodzą kompleksową modernizację energetyczną Dwie żorskie szkoły - Technikum nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 4 zyskają nie tylko pięknie wyremontowane budynki, lecz także spore oszczędności. To wszystko za sprawą kompleksowej modernizacji energetycznej budynków szkół, która jest realizowana między innymi dzięki środkom pochodzącym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zakończyły się już najważniejsze prace w Technikum nr 1, gdzie szkoła zyskała odświeżony wygląd, zaś wkrótce prace ruszą w budynku Szkoły Podstawowe nr 4. Niebawem oba budynki zostaną także wzbogacone o panele fotowoltaiczne.

📢 Policjanci z Żor zatrzymali pijanego pracownika. Przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu Policjanci z Żor zatrzymali pijanego mężczyznę, który przebywając na stanowisku pracy miał prawie 2 promile alkoholu. Okazało się, że nie tylko jest nietrzeźwy, ale również poszukiwany przez policję. 📢 Trwa budowa nowych dróg w Rogoźnej. Powstanie rondo, zmiany przy ulicy Bażanciej W żorskiej dzielnicy Rogoźna trwa budowa nowych dróg, dzięki którym mieszkańcy mają zyskać łatwiejszy dojazd do ulicy Wodzisławskiej. To kluczowe inwestycje między innymi z myślą o mieszkańcach Osiedla Europejskiego i okolicznych zabudowań. Obecnie trwa budowa dróg dojazdowych, wkrótce powinna rozpocząć się również budowa ronda, które powstanie na styku ulicy Wodzisławskiej i Rolniczej. 📢 Wielkie otwarcie tężni solankowej w Żorach. Wydarzenie już w czerwcu Przed nami długo zapowiadane otwarcie tężni solankowej, która stanęła w żorskim Parku Cegielnia. Wydarzenie odbędzie się 8 czerwca i tego dnia w jednym z największych żorskich parków nie zabraknie wielu atrakcji.

📢 Najlepsze burgerownie w Rybniku i okolicy? Tu zjemy najpyszniejsze burgery w Wodzisławiu Śląskim, Żorach, Jastrzębiu czy Raciborzu! Najlepsze burgery w Rybniku i okolicy! W niedzielę, 28 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Hamburgera. Gdzie najlepiej świętować ten dzień w rejonie rybnickim? Sprawdziliśmy, które burgerownie w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Żorach, Jastrzębiu-Zdroju czy Raciborzu są najlepiej oceniane przez mieszkańców. Zobaczcie RANKING burgerowni w naszej galerii 📢 Jubileuszowy Bieg Nadziei w Żorach. 300 osób pobiegło dla podopiecznych żorskiego hospicjum Około 300 osób wzięło udział w jubileuszowym, bo piątym już Biegu Nadziei, który w niedzielę 28 maja odbył się w Parku Cegielnia w Żorach. Tym razem nie liczył się tylko wynik sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim szczytny cel, dla którego zawodnicy wspólnie stanęli na linii startu.

📢 Utrudnienia w Żorach. Na rondzie Rowieńskim wysypał się ładunek z ciężarówki. Tworzą się korki Utrudnienia drogowe w Żorach. Powodem sytuacji jest ładunek, który wypadł z przejeżdżającej przez rondo Rowieńskie ciężarówki. Na miejscu odbywa się ruch wahadłowy, problemy z przejazdem dotyczą jednak wszystkich dróg dojazdowych. Kierowcy skarżą się na ogromne korki. 📢 Idealne miejsce na spacery w Żorach. Okolica Adlerowca w Rowniu kusi stawami, lasem oraz rechotem żab i śpiewem ptaków. Zobaczcie ZDJĘCIA Śląsk nie musi kojarzyć się z przemysłem i betonozą. To również lasy, stawy, rechot żab, a wieczorem charakterystyczny dźwięk cykad. Zapraszamy do Rownia, na północno-zachodnie pogranicze Żor i Rybnika, gdzie znajdziecie takie widoki i odgłosy. Miejsce to nazywane jest Adlerowcem, od nazwiska żorskiego kupca i przemysłowca, działającego na tym terenie w II połowie XIX stulecia.

📢 Skandal w Jastrzębiu - to fałszywy adwokat! Podrobił dyplom i przystąpił do egzaminu adwokackiego. Przez kilka lat prowadził sprawy Skandal w Jastrzębiu! Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadzi sprawę przeciwko 50-letniemu jastrzębianinowi, którego podejrzewa się nielegalną karierę adwokacką. Mężczyzna miał zdać egzamin adwokacki na podstawie sfałszowanego dyplomu szkoły wyższej. Przez trzy lata reprezentował swoich klientów przed sądami, organami ścigania!

📢 Zrewitalizowany najstarszy cmentarz w Żorach. Niektóre nagrobki mają po kilkaset lat. Jakie tajemnice skrywa żorska nekropolia? ZDJĘCIA To wyjątkowe miejsce, piękne, ale i tajemnicze. Zabytkowy cmentarz przy ulicy ks. Klimka w Żorach został odrestaurowany i otworzony dla mieszkańców oraz turystów. Pierwsza wzmianka o pochówkach w tym miejscu sięga drugiej połowy XVII wieku. Do dziś zachowało się wiele historycznych nagrobków z napisami polskimi i niemieckim gotykiem. Na terenie nekropolii znajduje się grobowiec powstańców śląskich oraz pomnik Żołnierzy Wyklętych z nazwiskami żorzan pomordowanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Jest też kamienny krzyż pokutny z czasów średniowiecza, o którym niewiele wiemy.

📢 Trwa przebudowa ulicy Ogrodowej w Żorach. Powstają nowe chodniki i ścieżka rowerowa Przy ulicy Ogrodowej w Żorach widać ciężki sprzęt i pracowników, którzy układają nową nawierzchnię pod ścieżkę spacerowo-rowerową. Zniszczona droga przechodzi gruntowną modernizację, na miejscu której pojawi się nowa nawierzchnia, ciąg pieszo-rowerowy, zaś zieleń w pasie drogowym zostanie uporządkowana. Zgodnie z założeniami, przebudowa drogi ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Prace są na zaawansowanym etapie. 📢 W Żorach pojawiły się urządzenia do znakowania rowerów i hulajnóg. Pierwsza akcja znakowania już w czerwcu Komenda Miejska Policji w Żorach oraz Urząd Miasta w Żorach zyskały urządzenie służące do znakowania rowerów i hulajnóg. Dzięki niemu, odnaleziony, utracony wcześniej przedmiot szybciej trafi do tych, którzy go zagubili lub został im on skradziony.

📢 Rodziny zastępcze z Żor spotkały się w Wilnie. Zorganizowano tam specjalne szkolenie Trzy rodziny zastępcze z Żor uczestniczyły w szkoleniu System norm społecznych funkcjonujących w rodzinie w stosunku do dziecka przyjętego do pieczy zastępczej”, które w dniach 8-12 maja odbyły się w Wilnie na Litwie. Szkolenie zorganizowano w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach projektu „Akademia świadomego rodzica – rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany”. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 w Żorach. W Szkole Podstawowej nr 3 zdaje blisko 120 uczniów. Walczą o jak najlepszy wynik! ZDJĘCIA To wyjątkowy dzień dla ósmoklasistów. Wszyscy elegancko ubrani. Dziewczyny w białych bluzkach i granatowych lub czarnych kostiumikach, chłopcy w białych koszulach i garniturach. Pierwsi ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach, którzy dziś (23 maja) zdają egzamin z polskiego przyszli pod budynek jeszcze przed godziną ósmą. W tym i kolejnym roku sprawdzian wiedzy po szkole podstawowej jest oparty na wymaganiach egzaminacyjnych. Za w pełni poprawnie rozwiązany arkusz uczniowie mogą zdobyć 45 punktów.

