Listopad w Żorach: Przegląd prasy z października 2023 w Żorach, najważniejsze informacje miesiąca

We Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny odwiedzimy cmentarze, gdzie spoczywają nasi bliscy. Wtorek 31 października, jest więc ostatnim momentem na wysprzątanie grobów, zakup kwiatów, dąbków, wiązanek, zniczy i wkładów. Nekropolie pełne są krzątających się ludzi. Sprawdziliśmy, jak to wygląda na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Rybnickiej w Żorach.

Wielkimi krokami zbliża się Wszystkich Świętych, czyli czas, w którym wielu z nas ruszy na cmentarze. Policja apeluje o ostrożność i dostosowywanie się do zmienionej organizacji ruchu wokół nekropolii. W wielu miejscach pojawiły się zakazy wjazdu oraz wyznaczono dodatkowe miejsca do parkowania.

Zobacz te MEMY. Za nami Dzień Poczty Polskiej - obchodziliśmy go 18 października. Z tej okazji przygotowaliśmy serię śmiesznych MEMÓW o listonoszach. Znienawidzony zawód? Znasz ten ból kiedy czekasz na ważną przesyłkę, a listonosz wrzuca awizo do skrzynki?

ŻORY. W sobotę 21 października, dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanego Pałacu w Baranowicach. Pieczołowicie odrestaurowany zabytek, zachwyca zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, gdzie pojawiło się wiele nawiązań do bogatej historii tego miejsca. - To prawdziwa perełka na mapie naszego miasta i całego regionu, która przyciąga mieszkańców i turystów - mówią władze Żor.

Od soboty 28 października, zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu drogowego w obrębie cmentarzy w Żorach. Zmiany będą obowiązywały do czwartku 2 listopada.

