Miasteczko westernowe Twinpigs na sprzedaż. Straty spółki idą w milionach. Jak zadecydują radni?

Przychody spółki z Parku Wodnego Aquarion, Muzeum Ognia, Twinpigs oraz sprzedaży nieruchomości

wynoszą obecnie 365 tys. zł (za okres 10.03-10.06.2020). W analogicznym okresie w 2019 roku było to 4,4 mln zł. Różnica jest kolosalna. Nowe Miasto odnotowało spadek w przychodach o 92 proc.

- Istotnym aspektem w zakresie obecnej sytuacji oraz działalności jednostek jest to, że okres od kwietnia do

sierpnia jest okresem głównej działalności, w którym utrata przychodów nie jest możliwa do nadrobienia

w kolejnych okresach. Z uwagi na brak określonych terminów zniesienia stanów nadzwyczajnych, nie jest możliwe określenie, kiedy sytuacja spółki i osiągane przychody wrócą do stanu pierwotnego - słyszymy w Żorach.