Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Żorach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Żory, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

KINO. W tym roku mieszkańcy Bytomia, Częstochowy, Tychów, Bielska i wielu innych miast będą mieli okazję uczcić Święto Kina, kupując bilety w promocyjnej cenie 12 złotych. Święto Kina to doskonała okazja, by prostu miło spędzić czas w towarzystwie dobrego filmu i popcornu (również w promocyjnej cenie). To doskonała okazja, by odwiedzić najbliższe kina i zobaczyć najnowsze produkcje filmowe bez nadmiernego obciążenia budżetu. Adresy kin biorących udział w tej wyjątkowej promocji można sprawdzić w naszej galerii.

Kolejny Żorek strzeże miasta Żory. Tym razem figurka stanęła przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Razem z policjantami, dba o bezpieczeństwo w mieście. Jej wygląd charakteryzuje dodatkowo policyjna czapka z dystynkcjami, tarcza do zatrzymywania pojazdów, a także pas wraz z kaburą na broń.