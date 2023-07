Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Żorach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Powstał nowy ranking najlepszych miejsc w Europie na wymarzone wakacje nad morzem. Listę utworzono na podstawie opinii samych turystów. Trafiły na nią zarówno popularne miasta, słynące ze swoich plaż i promenad, jak i mniej znane, ukryte skarby, które warto odwiedzić, nim zaleją je tłumy turystów. Które miasto w Europie jest najlepsze na wakacje nad morzem, a które najgorsze? Jak zawyrokowali turyści? Możecie być zaskoczeni. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki rankingu.

To niesamowite. 125 128,29 przejechanych kilometrów przez 718 uczestników zabawy, a w rezultacie 16 miejsce dla Żor – oto bilans tegorocznej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. W województwie śląskim Żory zwyciężyły. Największą liczbą przejechanych kilometrów może się poszczycić Marian Olejniczak, który wykręcił aż 5325,89 km! Wcześniej żaden żorzanin nie przejechał podczas Rowerowej Stolicy Polski tak dużego dystansu.

WYPOCZYNEK. Ludzie ciągną na kąpielisko Śmieszek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach. Szukają tu ochłody i znajdują ją w wodach otwartego zbiornika, który kusi różnymi atrakcjami. Są dwie duże piaszczyste plaże, sektory do kąpieli oraz pływania pod okiem ratowników. Można korzystać ze sprzętu wodnego, np. rowerków. Kąpielisko jest czynne codziennie od godz. 10 do 19, a przystań kajakowa pół godziny krócej.

Janusz z Grażyną wypoczywają na plaży nad Bałtykiem. Polacy wybierają się nad polskie morze by spędzić wyczekiwane wakacje. Na letni wypoczynek zabiorą swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Z tej okazji internauci zrobili memy o typowym polskim Januszu przebywającym w tym czasie nad polskim Bałtykiem.

W odrestaurowanym Pałacu w Baranowicach, wkrótce znów będzie tętniło życie. To zarówno za sprawą kół zainteresowań i wielu pracowni tematycznych, ale i dzięki restauracji, która swoim stylem będzie nawiązywała do XIX-wiecznego wyglądu całego obiektu. Za sprawą przetargu ogłoszonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, możemy zobaczyć jak będzie prezentowała się nowa restauracja.

Żory: Integracyjny plac zabaw już otwarty. A tam sporo różnych urządzeń do zabawy, wszystkie bezpieczne i z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Oficjalnie został otwarty w w środę 12 lipca. - Jesteśmy nim zachwyceni – mówi Izabela Bester, Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Żorach. W uroczystym otwarciu wzięli udział między innymi: prezydent miasta Żory Waldemar Socha, służby mundurowe i przedstawiciele PSONI w Żorach. Lecz tego dnia, najważniejszymi osobami byli najmłodsi i ich rodzice, którzy osobiście przyszli, by sprawdzić nowe miejsce beztroskiej zabawy.

Najlepszy FRYZJER w Żorach - LISTA! Szukasz świetnego fryzjera w naszym mieście, który zna się na swoim fachu i nie zniszczy Twoich włosów? Zobacz listę TOP 15 fryzjerów z naszego miasta. Są to salony, które zostały laureatami konkursu Orłów Fryzjerstwa. Wizyta w każdym z nich zakończy się uzyskaniem świetnej, oryginalnej fryzury! W naszej galerii przedstawiamy miejsca z najwyższymi notami Orłów. Znacie je?

Żory. Policjant po służbie zatrzymał na gorącym uczynku 27-letniego mężczyznę, który ukradł alkohol w jednym ze sklepów w Żorach i szarpał się z ochroniarzem. Na wniosek prokuratury i decyzją sądu, mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu do 10 lat więzienia.

Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe na autostradzie A1 na wysokości Żor, w kierunku na Gorzyczki. Jak wynika z pierwszych informacji, kierujący samochodem osobowym uderzył w bariery energochłonne i tym samym doprowadził do kolizji. Na miejsce udały się służby ratunkowe.

