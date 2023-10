Przegląd prasy z tygodnia 22.10.2023. Co działo się w Żorach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Niecodzienne zdarzenie w Żorach. 68-letni mężczyzna wjechał w samochód zaparkowany przed jednym z bloków, a potem.... poszedł sobie spokojnie do domu. Nie uniknie jedjnak odpowiedzialności za swoje czyny. Zwłaszcza, że był pod wpływem alkoholu.

To mogło zakończyć się tragedią! 10-letni chłopczyk wbiegł na drogę wprost pod nadjeżdżający samochód!

ŻORY. W sobotę 21 października, dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanego Pałacu w Baranowicach. Pieczołowicie odrestaurowany zabytek, zachwyca zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, gdzie pojawiło się wiele nawiązań do bogatej historii tego miejsca. - To prawdziwa perełka na mapie naszego miasta i całego regionu, która przyciąga mieszkańców i turystów - mówią władze Żor.

Dzień Poczty Polskiej obchodzimy 18 października. Z tej okazji przygotowaliśmy serię śmiesznych MEMÓW o listonoszach. Znienawidzony zawód? Znasz ten ból kiedy czekasz na ważną przesyłkę, a listonosz wrzuca awizo do skrzynki?

Tragiczne wieści przekazuje Komenda Miejska Policji w Żorach, dotyczące zaginionego w lipcu bieżącego roku 35-letniego mieszkańca miasta. Pod koniec września odnalezione zostało ciało mężczyzny. Czynności procesowe potwierdziły, że to ciało zaginionego 35-latka.

Trwają prace budowlane związane z budową nowego ronda w żorskiej dzielnicy Rogoźna. Pierwsze efekty prac już widać, choć do czasu zakończenia budowy, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Przemoc rówieśnicza to wciąż znaczny problem w wielu szkołach. Innowacyjne podejście do tego problemu wprowadził Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach, który stawia w tej kwestii na nowoczesne rozwiązanie.

WEEKEND. W niedzielę 15 października, odbył się Żorski Bieg Uliczny. To już 16. edycja jednej z najważniejszych imprez sportowych w mieście i w regionie. Na trasę wystartowało łącznie w dwóch biegach blisko 1300 osób. Uczestnicy rywalizowali na dystansach 2,5 oraz 10 km. W Biegu Głównym zwyciężył Mateusz Mrówka z Radlina w czasie 30,25 min. Gościem specjalnym tegorocznych zawodów była Sofia Ennaoui, finalistka Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro w biegu na 1500 metrów.

Oficjalne wyniki wyborów 2023. W okręgu 30. wygrywa PiS, druga jest Koalicja Obywatelska, a trzecia Trzecia Droga. Kto w tym okręgu "pozamiatał" i zdobył NAJWIĘCEJ głosów w wyborach do Sejmu? W galerii przedstawiamy sylwetki tych, na których mieszkańcy Rybnika, Jastrzębia-Zdroju, Żor, Mikołowa, Raciborza, Wodzisławia... głosowali najchętniej!

WYBORY 2023. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych 2023 w Żorach. W komisjach na terenie Żor, zwycięzcą w wyborach do Sejmu okazało się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 35,16 proc. głosów. Jak wyglądało poparcie dla pozostałych partii oraz poszczególnych kandydatów? Sprawdźcie!

Policjanci z Żor zatrzymali 17-letniego kierujący z Ukrainy, który we wtorek 17 października nad ranem uderzył w ciężarowego dafa. Nastolatek miał na dodatek ponad pół promila w organizmie. Stanie przed sądem.

Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach.

Po tragicznym wypadku, do którego doszło na ulicy Szczejkowickiej w Żorach, gdzie zginął 19-letni kierowca, żorska policja po raz kolejny apeluje do kierowców. - Bycie kierowcą to odpowiedzialność za siebie i innych użytkowników dróg, a niektórych błędów niestety nie jesteśmy w stanie cofnąć - mówią policjanci.