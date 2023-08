Wyjątkowy wernisaż prac Elżbiety Murawskiej w Żorach. Dzieła artystki są cenione na całym świecie. Tworzyła ilustracje do Baśni Braci Grimm

- Ciągle w mojej podświadomości kręci się film związany z kolorem, kompozycją, inspiracją, z tym co widzę. To wszystko nakłada się na siebie. Moment, w którym to realizuję to moment ostateczny, zaś praca artystyczna nie odbywa się tylko w tym czasie, kiedy biorę do ręki pędzel. To także praca wyobraźni, ale skąd ona się bierze? Nie wiem, po prostu czuję, że mam użyć tego koloru, a nie innego. To część tajemnicy mojej pracy, ale to co się pokazuje w plastyce, to jest to, czego nie można pokazać słowami - dodaje artystka.