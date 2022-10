Żorski Park Cegielnia mieni się kolorami. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka Robert Lewandowski

Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Żorach jest Park Cegielnia. To właśnie tutaj przybywają żorzanie, by odpocząć, sięgnąć trochę sportu czy dać chwilę radości swoim dzieciom. To dlatego, że w żorskim parku nie brakuje wielu atrakcji, w szczególności dla najmłodszych. Dzięki położeniu parku łatwo tu dojechać, zarówno samochodem jak i komunikacją miejską. Tuż obok trwa także budowa tężni solankowej, która będzie dodatkowym atutem tego miejsca, dla osób w każdym wieku.