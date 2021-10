Żorzanka oszukana na ogromne pieniądze. 61-latka straciła dorobek całego życia. Chciała zagrać na giełdzie, a padła ofiarą przestępców

Według zapewnień to miał być łatwy sposób na zarobek, na którym nie da się stracić. Tak było, ale z góry pieniędzy, które miała zyskać żorzanka nie cieszy się ona, a oszuści, którzy wszystko dokładnie przemyśleli i okradli 61-latkę.

Do 61-letniej mieszkanki Żor pod pretekstem zaoferowania szybkiego zysku pieniędzy odezwali się przestępcy. Złodzieje zaproponowali kobiecie grę na giełdzie. Już podczas pierwszej z kilku rozmów z żorzanką, oszust zapewnił, że jego propozycja jest w pełni legalna, nie niesie za sobą żadnego ryzyka, a wręcz przeciwnie zapewni szybki zysk.

Oszust porozumiał się z kobietą co do jej kolejnej rozmowy z analitykiem giełdowym. 61-latka miała podać hasło "czekolada", które miało być przepustką do giełdowej sesji. Po kilku godzinach rzekomy analityk zadzwonił do mieszkanki Żor, a ta podała hasło.