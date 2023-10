Październik w Żorach: Przegląd prasy z września 2023 w Żorach, najważniejsze informacje miesiąca

Kolejny Żorek strzeże miasta Żory. Tym razem figurka stanęła przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Razem z policjantami, dba o bezpieczeństwo w mieście. Jej wygląd charakteryzuje dodatkowo policyjna czapka z dystynkcjami, tarcza do zatrzymywania pojazdów, a także pas wraz z kaburą na broń.

W czwartek 28 września przed budynkiem żorskiej komendy Policji stanęła wykonana z brązu figurka Żorka Policjanta. Wraz z Żorkiem Rycerzem, który zagościł na żorskim Rynku nawiązywać będzie do obronności miasta. Inspiracją do ich stworzenia był zorganizowany w ubiegłym roku konkurs plastyczny „Żorek na straży bezpieczeństwa”.

PILNE! 35-letnia pani Katarzyna z Żor walczy z poważną chorobą, guzem, który zagraża jej życiu i zdrowiu. - Moje dzieci zostaną bez mamy. Jak sobie poradzą? Przecież są jeszcze małe, trzeba je wychować. Chciałabym zobaczyć jak dorastają, słyszeć jak mówią i wołają do mnie ,, Mamo" - mówi pani Katarzyna.

Żorzanie znów przyłapani! Samochód z kamerą Google Street View znów patroluje miasta województwa śląskiego, w tym Żory. Wykonane w tym roku zdjęcia, pojawią się w najnowszej aktualizacji Google Street View 2023. Tymczasem my publikujemy zdjęcia z ostatniej aktualizacji, które wykonano w 2022 i 2021 roku. Zobacz, na czym przyłapano mieszkańców Żor. Być może kamera uchwyciła także Ciebie!

Brawa dla śląskiej fryzjerki! Stylistka Alicja Glos-Krawczyk, jako jedyna Polka uczestniczyła w London Fashion Week. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży. Pokazy odbywają się również w Nowym Jorku, Mediolanie, Paryżu. Alicja Glos-Krawczyk zaprezentowała wraz z 11 innymi czołowymi na świecie stylistkami i stylistami fryzury, które będą modne wiosną i latem przyszłego roku.

W środę 27 września podczas prac ziemnych robotnicy wykopali kilka sztuk najprawdopodobniej nabojów armatnich sprzed blisko 100 lat. Pociski z czasów II wojny wciąż mogły stwarzać duże zagrożenie. Policja zabezpieczyła znalezisko do czasu przybycia patrolu saperskiego.

Po raz 24. w Żorach odbyło się wspólne świętowanie Dnia Seniora, na które zaprosił prezydent miasta Waldemar Socha. - To Państwo przyczyniliście się do tego, że nasze miasto się pięknie rozwinęło, że jest coraz ładniejsze - mówił prezydent.

Na kilka sztuk naboi natrafili robotnicy wykonujący prace ziemne przy ulicy 11 Listopada w Żorach. Prawdopodobnie są to niewybuchy z czasów II wojny światowej. Na miejsce wezwano policję, która będzie zabezpieczała znalezisko do czasu przybycia na miejsce patrolu saperskiego.

Jeszcze do 2 października można oddawać głosy na wybrane projekty, w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Każdy żorzanin dysponuje 1 głosem, który może oddać albo papierowo – wrzucając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowanie do urny w jednym z punktów głosowania albo elektronicznie, przez specjalną stronę. Sprawdź listę projektów.

Aż 46 pieszych zostało ukaranych w poniedziałkowej akcji żorskiej policji pod nazwą "Bezpieczny Pieszy". Przez cały dzień policjanci prowadzili wzmożone działania, których bezpośrednim celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.