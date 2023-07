Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Żorach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żor, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Maria Kłys (Maja) z Żor pomaga bezdomnym kotom. Wraz z wolontariuszkami opiekuje się 21 czworonogami. Niestety, brakuje pieniędzy ZDJĘCIA ”?

Przegląd tygodnia: Żory, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Maria Kłys (Maja) z Żor pomaga bezdomnym kotom. Wraz z wolontariuszkami opiekuje się 21 czworonogami. Niestety, brakuje pieniędzy ZDJĘCIA Parę lat temu Maria Kłys z Żor, dla znajomych Maja, postanowiła zająć się bezdomnymi kotami. Jak zaznacza, wiele tych zwierząt błąka się po mieście. Jedne są porzucone, inne ulegają wypadkom. Koty niepotrzebnie rozmnażają się ‘na potęgę”, bo nie są sterylizowane. Za to porzucane na łąkach, w lasach, na polach, w śmietnikach oraz w innych miejscach, bez pomocy ludzi dziczeją i szybko opuszczają ten świat 📢 TE miasta w woj. śląskim wyludniają się najszybciej! Poznaj TOP 10 miejscowości. Dlaczego ludzie z nich uciekają? Problem wyludniających się miast coraz bardziej dotyka województwo śląskie. Najbardziej narażona na masowe migracje mieszkańców jest środkowa część naszego regionu. Gdzie problem jest największy? W naszej galerii znajdziesz ranking najszybciej wyludniających się miast w Śląskiem. Dane użyte w tym zestawieniu pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

📢 Odnajduje rodziny ofiar niemieckich obozów. To efekt współpracy z organizacją Arolsen Archives. Komu już pomogła Elżbieta Koczar? ZDJĘCI Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, od dwóch lat współpracuje z Arolsen Archives – Międzynarodowym Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich. Organizacja poszukuje rodzin ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, w celu zwrócenia im pamiątek po ich bliskich. W żorskim MOK-u tematem zajęła się Elżbieta Koczar, szefowa działu promocji i marketingu, która odnalazła pierwszą osobę przy okazji poszukiwań swojej rodziny w świecie. Jakie są efekty jej pracy?

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tego nie rób na balkonie - kara to nawet 1 500 zł! Jakich sytuacji należy unikać? Sprawdź! WAKACJE 2023. Za oknem niejednokrotnie ok. 30 st. C! Wreszcie można korzystać z balkonu... a jego otwarcie nie grozi wpuszczeniem do naszych mieszkań mroźnego powietrza czy smogu. Czego tak naprawdę, nie można na nim robić? Jakie obowiązują zakazy? Sprawdź za co grozi mandat!

📢 To trend nie tylko dla dwudziestolatek! Stylizacje na Barbie podbijają świat mody. Czym jest barbiecore? Róż w niemal każdym odcieniu, lateks, cekiny, minispódniczki i obcasy, ale również gustowne komplety czy oryginalne sukienki... Styl Barbie, zwany barbiecore, opanował świat mody i celebrytów. Produkcja filmu o kultowej lalce, a także zeszłoroczny pokaz Valentino przywróciły elementy mody z początku XXI w., jednak tym razem w innym wydaniu. Zobacz, jak nosić ubrania w tym stylu! 📢 Który dentysta jest NAJLEPSZY w Żorach? Gdzie leczyć zęby? Zobacz LISTĘ żorskich Orłów Stomatologii! Który dentysta jest NAJLEPSZY w Żorach? Zobacz, którzy stomatolodzy z naszego miasta otrzymali nagrody w Plebiscycie Orły Stomatologii. Nagrodzeni są liderami w branży, aktywnie stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, co przekłada się na jakość usług i zadowolenie klienta. Kliknij w galerię i poznaj najlepszych dentystów z Żor!

📢 Sabina Bartecka z Żor jedzie na ME w Triathlonie. Wcześniej zdobyła mistrzostwo Polski. Jak przygotowuje się do czempionatu? ZDJĘCIA Sabina Bartecka intensywnie przygotowuje się do startu w triathlonowych Mistrzostwach Europy w Menen (Belgia). 25-27 sierpnia, zawodniczka z Żor powalczy o medale w jednej z najcięższych dyscyplin sportowych. Na początku lipca zdobyła mistrzostwo Polski. Do pokonania miała ponad 2,1 km pływania, 90 km jazdy na rowerze oraz ponad 21 km biegu. Sabina szuka sponsorów, którzy mogliby wesprzeć start tej świetnej zawodniczki w ME. 📢 Lawenda – najmodniejsza dekoracja na lato. Zobacz, jak pięknie i niedrogo możesz ozdobić dom. Co można zrobić z aromatycznych kwiatów? Lawenda to przepiękna i niezwykle aromatyczna roślina, która kojarzy się z Prowansją. Jej nietuzinkowe walory i wyjątkowa barwa sprawia, że wielu z nas sadzi ją w ogrodzie i na balkonach. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza i taras za pomocą subtelnych gałązek lawendy o niezwykłym zapachu. To wyjątkowy pomysł na tanią i efektowną dekorację w letnim klimacie. Zobacz, jak wykorzystać lawendę w modnej aranżacji wnętrz.

📢 Katastrofa lotnicza na Mazowszu. Zginęła żorzanka Karina Laszuk. "Była cudowną, ciepłą, życzliwą, pełną energii i zawsze uśmiechniętą osobą" W katastrofie lotniczej, do której doszło w poniedziałek 17 lipca w Chrcynnie na Mazowszu, zginęła mieszkanka Żor Karina Laszuk. Wraz z nią życie straciło pięć innych osób. Żorzanka przez lata aktywnie działała w Aeroklubie Warszawskim, była doświadczonym skoczkiem i członkiem zespołu czwórkowego No Mercy. 📢 Akcja "Trzeźwość" w Żorach. Wciąż wielu kierowców lekceważy zdrowy rozsądek i wsiada za kierownicę po alkoholu Tylko w tym roku aż 106 kierujących na terenie Żor, prowadziło swoje pojazdy po alkoholu. Wśród nich aż 12 było sprawcami zdarzeń drogowych. W czwartek 20 lipca, żorscy policjanci przeprowadzają kolejną akcję "Trzeźwość" 📢 Żory będą miały nową stację pogotowia ratunkowego. To bezpieczeństwo dla mieszkańców i lepsze warunki dla ratowników medycznych Żory. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach oraz wiceprezydent miasta Żory Daniel Wawrzyczek podpisali we wtorek 18 lipca akt notarialny, który jest kolejnym krokiem do powstania w Żorach nowej stacji pogotowia ratunkowego. - Wciąż szukamy możliwości poprawienia warunków dla naszych zespołów ratownictwa medycznego, by pracowało im się sprawnie i komfortowo - poinformowało WPR w Katowicach.

📢 Nietypowa interwencja policji w Żorach. Łabędzica wraz ze swoimi łabędziątkami wybrała się na spacer Wyjście na spacer nie zawsze bywa bezpieczne, a przekonała się o tym łabędzica oraz jej mali towarzysze. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce zorganizowali rodzinie "podwózkę" i zaopiekowali się łabędziami do czasu przyjazdu transportu. Dalszą część dnia łabędzia rodzina spędziła na żorskim kąpielisku. 📢 Ewa Swoboda o krok od rekordu Polski. Na Stadionie Śląskim zabrakło jej tylko 0,01 sek! Zobacz ZDJĘCIA Ewa Swoboda w niedzielę 16 lipca wreszcie złamała barierę 11 sekund w biegu na 100 m. Zawodniczka AZS AWF Katowice w Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej pokonała ten dystans w czasie 10.94 sek. Do rekordu Polski Ewy Kasprzyk pochodzącej z Żor sprinterce zabrakło tylko 0,01 sekundy. Zobaczcie zdjęcia Ewy Swobody na Stadionie Śląskim.

