Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Żorach? Bądź na bieżąco

Śnisz o domku blisko lasu, z dala od smogu z pięknym widokiem z okna i sporą działką? Zebraliśmy 10 NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 55 tys. złotych! Część do zamieszkania, inne do remontu. Piękna okolica i spora działka rekompensuje sporo pracy, jakie z pewnością trzeba niejednokrotnie włożyć w konieczny remont! Zobaczcie te oferty.

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach, we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty, miastem oraz Fundacją BGK zorganizowała dla dzieci fantastyczny projekt grantowy pod nazwą Małe Miasto Żory. W półkoloniach, które potrwają do piątku (1 września), uczestniczy 130 uczniów z kilkunastu szkół. Na projekt w Żorach Fundacja przekazała blisko 250 tys. zł.

MEDYCYNA. Od lekarza prowadzącego oczekujemy, by był cierpliwy, sympatyczny, pełny empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie ginekolodzy zdobyli najwięcej głosów w ubiegłorocznym plebiscycie medycznym Hipokrates, jednym z największych tego typu rankingów w kraju. Zobaczcie, u kogo warto prowadzić ciąże lub do kogo zgłosić się w przypadku kobiecych dolegliwości. Oto 20 najlepszych ginekologów w woj. śląskim, wybranych głosami pacjentek! Wkrótce startuje HIPOKRATES 2023 - kolejna edycja tego prestiżowego konkursu.

Ziemia rybnicka wraz z ziemią pszczyńską to obszar brawurowych, głośnych akcji podziemia antykomunistycznego. Jego struktury były tutaj silne jeszcze od czasów II wojny światowej; na terenach tych działał Inspektorat Armii Krajowej Rybnik. Historycy z katowickiego Oddziału IPN szacują liczbę zakonspirowanych akowców, walczących z Niemcami, na 12 tysięcy. Po wojnie, każda z podziemnych, antykomunistycznych organizacji, a było ich co najmniej kilka, liczyła po kilkuset żołnierzy.

POGODA. Strażacy z województwa śląskiego w ciągu ostatniej doby nie mogli narzekać na brak pracy. Od godz. 8.00 26 sierpnia do godz. 6.00 dnia następnego, straż pożarna interweniowała aż 317 razy. Działania były związane przede wszystkim z usuwaniem skutków silnych wiatrów i burz. Na Śląsku doszło do kilku poważniejszych zdarzeń.

KULTURA I SZTUKA. Niezwykle ceniona artystka, doceniana nie tylko w Polsce, ale i na świecie, gościła we wtorek 22 sierpnia w Żorach, gdzie odbył się wernisaż jej prac. Choć artystka przez długi okres związana była z tworzeniem ilustracji, w tym między innymi do „Baśni” Braci Grimm, z czasem skupiła się na większym formacie. - W tym formacie mam wielką artystyczną satysfakcję, że mogę wypowiadać się niezależnie od inspiracji tekstem, tylko mogę malować to co mi fantazja artystyczna podsunie - przyznaje artystka.

Już w sobotę 26 sierpnia, w żorskim Parku Cegielnia odbędzie się jubileuszowa, bo 10. już edycja Żorskiego Dnia Rodziny. Podobnie jak w poprzednich latach, także i teraz na odwiedzających będzie czekało wiele atrakcji.