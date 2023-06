Przegląd tygodnia z 25.06.2023 w Żorach. Najważniejsze wydarzenia od 18.06 do 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To był znakomity drugi dzień (sobota, 24 czerwca) Żorskiej Wiosny Młodości. Kilka tysięcy osób bawiło się na koncertach Katarzyny Nosowskiej, rybnickiego zespołu Underground oraz Iry. Nie było łatwo zakontraktować tak znakomite gwiazdy, bo w czerwcu w całej Polsce odbywa się wiele imprez plenerowych. Żorom się udało. Przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi bawili się na dmuchańcach, była strzelnica sportowa, imponujących rozmiarów karuzele oraz mała gastronomia.

Wspaniałe życzenia na Dzień Ojca 2023 i kartki To już dziś, 23 czerwca - Dzień Ojca! To Nie masz pomysłu na życzenia? A może Twój budżet na prezent jest mocno ograniczony? Nie martw się. Liczy się pamięć i intencja! Ofiaruj ukochanemu tacie kartkę z życzeniami. W naszej galerii znajdziesz zabawne rymowanki, podziękowania i rozczulające wierszyki.

W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!"