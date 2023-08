Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Żorach. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Żor najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Mrożący krew w żyłach opuszczony szpital na Śląsku! Czy tam straszy? Nocami jest naprawdę przerażająco. Zobacz ZDJĘCIA z tego miejsca”?

Przegląd lipca 2023 w Żorach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mrożący krew w żyłach opuszczony szpital na Śląsku! Czy tam straszy? Nocami jest naprawdę przerażająco. Zobacz ZDJĘCIA z tego miejsca OPUSZCZONE MIEJSCA ŚLĄSK. Ten opuszczony budynek szpitala na Śląsku popada w coraz większą ruinę. Sypie się farba z odrapanych ścian, wewnątrz sal walają się śmieci i resztki profesjonalnych sprzętów medycznych, a budynek z zewnątrz z dnia na dzień zagarnia dzika natura... Ponoć we wnętrzach zapomnianego szpitala nocą słychać płacz niemowląt. Odważylibyście się przekroczyć jego próg? 📢 Zbliża się Przystanek Żory. Znamy już tegorocznych artystów, którzy zagrają w Parku Cegielnia. Zobacz kto wystąpi na scenie Zbliża się muzyczne święto w Żorach, czyli szósta edycja Przystanku Żory. Po raz kolejny Park Cegielnia zamieni się w miejsce, gdzie będzie królowała dobra zabawa i muzyka. Tym bardziej, że na scenie pojawią się prawdziwi artyści.

📢 Żory w 2000 roku. Zawody Sportowo-Pożarnicze w archiwalnym materiale wideo! Za sprawą jednego z youtuberów możemy zajrzeć w przeszłość i przenieść się do 2000 roku, gdy w Żorach odbywały się Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zobaczcie niezwykły, archiwalny materiał wideo!

Prasówka sierpień Żory: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Żor. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Żorskie bulodromy zyskują coraz więcej fanów. Kolejne z nich zostały zmodernizowane Miłośnicy gry w bule z Żor doczekali się większej ilości boisk do tej popularnej gry. Dzięki ostatniej modernizacji, liczba żorskich boisk wzrosła z 6 do 14.

📢 Darmowa Szafa w Żorach. To niezwykłe miejsce, gdzie uzyskasz pomoc i pomożesz innym! W Żorach powstało miejsce gdzie może przyjść każdy, kto w swoim domu posiada rzeczy, których już nie potrzebuje. Tu dostają drugie życie i trafiają między innymi do tych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Darmowa szafa jest jednak otwarta dla każdego, oferując zdecydowanie więcej, niż tylko pomoc materialną.

📢 Darmowe meble! Oferty z Jastrzębia, Wodzisławia, Rybnika, Raciborza, Żor. Sprawdź, co możesz dostać za 0zł! Te meble dostaniesz zupełnie ZA DARMO! Przeszukując internet znaleźć można mnóstwo ofert produktów, które odebrać można za darmo. Najczęściej są to meble, ubrania czy sprzęty AGD. Niektóre z nich są w bardzo dobrym stanie, podczas gdy inne wymagają naprawy lub czyszczenia. Warto czasem poprzeglądać darmowe ogłoszenia na OLX, da się tam znaleźć naprawdę super rzeczy! 📢 Świadkowie zatrzymali pijanego kierującego z Ukrainy nad Śmieszkiem. Odpowiednia postawa obywatelska pozwoliła zapobiec tragedii Dzięki odpowiedniej reakcji świadków, policjanci z Żor zatrzymali pijanego kierowcę, który w niedzielę 23 lipca, jeździł zygzakiem po terenie przyległym do kąpieliska Śmieszek. Za jazdę samochodem grozi 52-latkowi nawet do 2 lat pozbawienia wolności. 📢 Uderzenie żorskiej policji w biznes narkotykowy. Zatrzymano 48-letniego mężczyznę. Narkotyki były ukryte w dziecięcym samochodziku Kryminalni z Żor zatrzymali 48-latka, który w swoim mieszkaniu posiadał narkotyki, z których można było przygotować ponad 1000 porcji dilerskich. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 3 lat więzienia.

📢 Janusz i jego parawanowe sztuczki! Ceny jak w Niemczech, a pogoda jak w Anglii - najlepsze MEMY. Zobacz, jak Polacy radzą sobie nad morzem MEMY. Pojechał Janusz nad Bałtyk i rządzi - czyli MISZCZ parawaningu w akcji! Polacy wybierają się nad polskie morze by spędzić wyczekiwane wakacje. Na letni wypoczynek zabiorą swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Z tej okazji internauci zrobili memy o typowym polskim Januszu przebywającym w tym czasie nad polskim Bałtykiem.

📢 Maria Kłys (Maja) z Żor pomaga bezdomnym kotom. Wraz z wolontariuszkami opiekuje się 21 czworonogami. Niestety, brakuje pieniędzy ZDJĘCIA Parę lat temu Maria Kłys z Żor, dla znajomych Maja, postanowiła zająć się bezdomnymi kotami. Jak zaznacza, wiele tych zwierząt błąka się po mieście. Jedne są porzucone, inne ulegają wypadkom. Koty niepotrzebnie rozmnażają się ‘na potęgę”, bo nie są kastrowane. Za to porzucane na łąkach, w lasach, na polach, w śmietnikach oraz w innych miejscach, bez pomocy ludzi dziczeją i szybko opuszczają ten świat

📢 TE miasta w woj. śląskim wyludniają się najszybciej! Poznaj TOP 10 miejscowości. Dlaczego ludzie z nich uciekają? Problem wyludniających się miast coraz bardziej dotyka województwo śląskie. Najbardziej narażona na masowe migracje mieszkańców jest środkowa część naszego regionu. Gdzie problem jest największy? W naszej galerii znajdziesz ranking najszybciej wyludniających się miast w Śląskiem. Dane użyte w tym zestawieniu pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2022 roku. 📢 Odnajduje rodziny ofiar niemieckich obozów. To efekt współpracy z organizacją Arolsen Archives. Komu już pomogła Elżbieta Koczar? ZDJĘCI Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, od dwóch lat współpracuje z Arolsen Archives – Międzynarodowym Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich. Organizacja poszukuje rodzin ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, w celu zwrócenia im pamiątek po ich bliskich. W żorskim MOK-u tematem zajęła się Elżbieta Koczar, szefowa działu promocji i marketingu, która odnalazła pierwszą osobę przy okazji poszukiwań swojej rodziny w świecie. Jakie są efekty jej pracy?

📢 Tego nie rób na balkonie - kara to nawet 1 500 zł! Jakich sytuacji należy unikać? Sprawdź! WAKACJE 2023. Za oknem niejednokrotnie ok. 30 st. C! Wreszcie można korzystać z balkonu... a jego otwarcie nie grozi wpuszczeniem do naszych mieszkań mroźnego powietrza czy smogu. Czego tak naprawdę, nie można na nim robić? Jakie obowiązują zakazy? Sprawdź za co grozi mandat!

📢 Który dentysta jest NAJLEPSZY w Żorach? Gdzie leczyć zęby? Zobacz LISTĘ żorskich Orłów Stomatologii! Który dentysta jest NAJLEPSZY w Żorach? Zobacz, którzy stomatolodzy z naszego miasta otrzymali nagrody w Plebiscycie Orły Stomatologii. Nagrodzeni są liderami w branży, aktywnie stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, co przekłada się na jakość usług i zadowolenie klienta. Kliknij w galerię i poznaj najlepszych dentystów z Żor!

📢 Sabina Bartecka z Żor jedzie na ME w Triathlonie. Wcześniej zdobyła mistrzostwo Polski. Jak przygotowuje się do czempionatu? ZDJĘCIA Sabina Bartecka intensywnie przygotowuje się do startu w triathlonowych Mistrzostwach Europy w Menen (Belgia). 25-27 sierpnia, zawodniczka z Żor powalczy o medale w jednej z najcięższych dyscyplin sportowych. Na początku lipca zdobyła mistrzostwo Polski. Do pokonania miała ponad 2,1 km pływania, 90 km jazdy na rowerze oraz ponad 21 km biegu. Sabina szuka sponsorów, którzy mogliby wesprzeć start tej świetnej zawodniczki w ME. 📢 Katastrofa lotnicza na Mazowszu. Zginęła żorzanka Karina Laszuk. "Była cudowną, ciepłą, życzliwą, pełną energii i zawsze uśmiechniętą osobą" W katastrofie lotniczej, do której doszło w poniedziałek 17 lipca w Chrcynnie na Mazowszu, zginęła mieszkanka Żor Karina Laszuk. Wraz z nią życie straciło pięć innych osób. Żorzanka przez lata aktywnie działała w Aeroklubie Warszawskim, była doświadczonym skoczkiem i członkiem zespołu czwórkowego No Mercy.

📢 Akcja "Trzeźwość" w Żorach. Wciąż wielu kierowców lekceważy zdrowy rozsądek i wsiada za kierownicę po alkoholu Tylko w tym roku aż 106 kierujących na terenie Żor, prowadziło swoje pojazdy po alkoholu. Wśród nich aż 12 było sprawcami zdarzeń drogowych. W czwartek 20 lipca, żorscy policjanci przeprowadzają kolejną akcję "Trzeźwość"

📢 Żory będą miały nową stację pogotowia ratunkowego. To bezpieczeństwo dla mieszkańców i lepsze warunki dla ratowników medycznych Żory. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach oraz wiceprezydent miasta Żory Daniel Wawrzyczek podpisali we wtorek 18 lipca akt notarialny, który jest kolejnym krokiem do powstania w Żorach nowej stacji pogotowia ratunkowego. - Wciąż szukamy możliwości poprawienia warunków dla naszych zespołów ratownictwa medycznego, by pracowało im się sprawnie i komfortowo - poinformowało WPR w Katowicach.

📢 Nietypowa interwencja policji w Żorach. Łabędzica wraz ze swoimi łabędziątkami wybrała się na spacer Wyjście na spacer nie zawsze bywa bezpieczne, a przekonała się o tym łabędzica oraz jej mali towarzysze. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce zorganizowali rodzinie "podwózkę" i zaopiekowali się łabędziami do czasu przyjazdu transportu. Dalszą część dnia łabędzia rodzina spędziła na żorskim kąpielisku. 📢 Szukasz najlepszego fryzjera w Żorach? Oto lista TOP 15 salonów, które zdobyły tytuł Orły Fryzjerstwa i są polecane przez żorzan RAKING. Najlepszy FRYZJER w Żorach - LISTA! Szukasz świetnego fryzjera w naszym mieście, który zna się na swoim fachu i nie zniszczy Twoich włosów? Zobacz listę TOP 15 fryzjerów z naszego miasta. Są to salony, które zostały laureatami konkursu Orłów Fryzjerstwa. Wizyta w każdym z nich zakończy się uzyskaniem świetnej, oryginalnej fryzury! W naszej galerii przedstawiamy miejsca z najwyższymi notami Orłów. Znacie je?

