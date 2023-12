Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Żor najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „38-latek z Żor zaczął krwawić w lesie. Mężczyznę znaleźli w nocy policjanci i wezwali karetkę pogotowia. Co 38-latek robił nocą w lesie? ”?

Przegląd listopada 2023 w Żorach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 38-latek z Żor zaczął krwawić w lesie. Mężczyznę znaleźli w nocy policjanci i wezwali karetkę pogotowia. Co 38-latek robił nocą w lesie? Dramatyczne zdarzenie nocą w Żorach. Policjanci pomogli 38-letniemu mężczyźnie, który podczas spaceru w lesie doznał urazu nogi. Mieszkaniec Żor krwawił i wymagał pomocy medycznej. Mimo trudności wynikającej z braku dokładnej lokalizacji, mundurowi odnaleźli mężczyznę w lesie. Żorska policja apeluje do mieszkańców o zgłaszanie informacji o osobach, które czekają na pomoc (vide śmierć z wychłodzenia 14-latki z Andrychowa). W sytuacjach niewymagających pilnej interwencji, można to również zrobić korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 📢 Nagrody dla Żor. W listopadzie dostały aż trzy laury, w tym uplasowały się w czołówce rankingu miast! Co i za co trafiło do Żor? ZDJĘCIA Miesiąc listopad był świetnym miesiącem dla żorskiego samorządu. Żory otrzymały tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2023, przyznany podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości i uplasowały się na piątym miejscu rankingu miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Trzecia z nagród powędrowała do prezydenta Waldemara Sochy, który już 25 lat kieruje ratuszem. Za co konkretnie Żory zgarnęły te wyróżnienia?

📢 Gdzie zjemy najlepszy obiad w Żorach? Sprawdźcie TOP15 restauracji - polecają je żorzanie! Znacie te lokale? Najlepszy obiad w Żorach? Gdzie warto zjeść obiad z rodziną na mieście? Gdzie coś przekąsić ze znajomymi? Mieszkańcy polecają te lokale! Oto ranking 15 najlepiej ocenianych restauracji w Żorach. Te miejsca zdobyły ponad 4,5 gwiazdki w opiniach Google! Znasz je?

Prasówka grudzień Żory: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Żor. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak drwią z Żor i jej mieszkańców? Zobacz MEMY! Co rozbawiło internautów? Jest cynicznie, gorzko i żartobliwie Tak drwią z Żor? Zebraliśmy najpopularniejsze MEMY o naszym mieście z ostatnich kilku lat. Jest cynicznie, gorzko i żartobliwie. Nie jest odkryciem, że Żory są częstym motywem zabawnych grafik. A co internautów śmieszy najbardziej w naszym mieście? Sprawdź to!

📢 Patostreamer z Żor i jego kompan aresztowani. Znęcali się nad młodymi kobietami. Podejrzani nie przyznali się do winy Dwaj 18-letni patostreamerzy z Żor, którzy podczas transmisji w internecie znęcali się nad dwiema upijanymi dziewczynami, zostali aresztowani na trzy miesiące. To decyzja sądu na wniosek katowickiej prokuratury. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. 📢 Zima zaatakowała w Żorach. Drogi są pełne wolno jadących samochodów. Kierowcy mówią, że trudno spotkać na nich choćby jeden pług ZDJĘCIA W Żorach, podobnie jak na całym Śląsku jest biało, a na drogach ślisko. Pierwszy raz tej jesieni zima dała się mocno we znaki mieszkańcom. We wtorek rano 28 listopada, zobaczyli na dworze śnieżną poduszkę. Sypnęło w nocy i ma padać z przerwami przez cały dzień. Po raz pierwszy w tym miesiącu żorzanie sięgnęli więc po łopaty, odśnieżając swoje posesje, podjazdy do domów.

📢 Za nami Żorski Półmaraton Leśny 2023! Frekwencja była świetna - zobacz ZDJĘCIA. W zawodach wystartowało 300 osób. Biegli w mrozie i śniegu SPORT. W sumie 300 osób wystartowało, w niedzielę 26 listopada, w Amerykańskim Parku Rozrywki TwinPigs w VII Żorskim Półmaratonie Leśnym. Uczestnicy rywalizowali w biegu głównym na dystansie 21 kilometrów oraz w biegu 11-kilometrowym. Zawodniczki i zawodnicy z obu dystansów wystartowali razem w samo południe. Trasa nie była łatwa, biegła w terenie leśnym, pagórkowatym, gdzie suma przewyższeń w głównym biegu wyniosła 140 metrów. Jak przebiegały zmagania? 📢 Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt dla patostreamerów Kawiaqa i Tucznika Prokuratura Okręgowa w Katowicach złożyła wniosek o tymczasowy areszt dla patostreamerów Kawiaqa i Tucznika, którzy dopuścili się przestępstw podczas transmisji na żywo, opublikowanych w Internecie. W jednym z mieszkań w Bytomiu znęcali się nad półnagą pijaną dziewczyną, którą upili. Kolejny stream nagrali także w Gliwicach.

📢 100 lat pszczelarstwa w Żorach. To fascynująca historia lokalnych producentów miodu. Czy w mieście powstanie ścieżka edukacyjna? ZDJĘCIA Pszczelarze z Żor obchodzą 100-lecie działalności. Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę, 26 listopada, Mszą św. w kościele farnym ś.ś. Apostołów Filipa i Jakuba. Następnie uczestnicy udali się do sali bankietowej na część oficjalną, gdzie nagrodzono najbardziej zasłużonych żorskich pszczelarzy. Poznajcie historię jednego z najstarszych kół pszczelarzy w naszym regionie. 📢 Te stroiki świąteczne to hit 2023. Pomysły na piękne i magiczne bożonarodzeniowe wianki – musisz zobaczyć te zdjęcia Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

📢 Te dzieci z Żor zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki Zobacz galerię zdjęć dzieci z Żor, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny! 📢 Jeździł po Żorach i wszystko fotografował! Których żorzan przyłapał? Zobacz zdjęcia! Wkrótce aktualizacja Google Street View Jeździł po Żorach i wszystko fotografował! Przez ostatnich kilka miesięcy - od marca do listopada - na ulicach Żor można było natknąć się na samochód Google! Charakterystyczny pojazd z kamera na dachu, jeździł po naszym mieście i robił zdjęcia do najnowszej aktualizacji Street View. Kogo przyłapał?

📢 Niespodziewana awaria wodociągu na os. Sikorskiego w Żorach! Mieszkańcy zmagają się z przerwą w dostawie wody. Trwają pilne prace naprawcze W Żorach doszło do wycieku wody z kanalizacyjnej studzienki w pobliżu bloku numer 13 na osiedlu Sikorskiego, co zostało zgłoszone Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Aktualnie wielu mieszkańców ma ograniczony dostęp do wody z powodu awarii wodociągu. Na miejscu prowadzone są prace naprawcze, a ich zakończenie planowane jest na godzinę 15. 📢 Oto NAJLEPSZY fryzjer i barber w Żorach. Sprawdź listę TOP 15 salonów. Polecają je mieszkańcy! Orły Fryzjerstwa 2023 Oto NAJLEPSZY fryzjer i barber w Żorach. Szukasz dobrego fryzjera, który nie zniszczy ci włosów i sprawi, że wyjdziesz z salonu zadowolona? Przygotowaliśmy listę najlepszych salonów w Żorach. Są to laureaci wyłonieni w konkursie Orły Fryzjerstwa 2023. Wizyta w każdym z nich zakończy się uzyskaniem wymarzonej fryzury! W naszej galerii przedstawiamy miejsca z najwyższymi notami Orłów. Znacie te miejsca?

