Lipiec w Żorach: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Żorach, najważniejsze informacje miesiąca

Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej.

Przegląd czerwca 2023 w Żorach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ludzi jak mrówek! Te miasta woj. śląskiego mają najwięcej mieszkańców. Poznaj TOP 20 zatłoczonych miast w naszym regionie Tutaj padły rekordowe liczby! Przejdź do galerii i poznaj największe miasta w województwie śląskim pod względem liczby ludności w oparciu o dane GUS z 2022 roku. W krajowej setce ponad 20 miast z naszego regionu, a największe z nich już na miejscu 11. 📢 Wybuchowa energia i tłumy na Żorskiej Wiośnie Młodości! Zobacz niesamowite ZDJĘCIA i WIDEO z występów Iry i Nosowskiej ŻORY. To był znakomity drugi dzień (sobota, 24 czerwca) Żorskiej Wiosny Młodości. Kilka tysięcy osób bawiło się na koncertach Katarzyny Nosowskiej, rybnickiego zespołu Underground oraz Iry. Nie było łatwo zakontraktować tak znakomite gwiazdy, bo w czerwcu w całej Polsce odbywa się wiele imprez plenerowych. Żorom się udało. Przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi bawili się na dmuchańcach, była strzelnica sportowa, imponujących rozmiarów karuzele oraz mała gastronomia.

📢 Tężnia w Żorach podbija serca mieszkańców i turystów! Zobacz fascynujące zdjęcia, które przedstawiają jak ludzie korzystają z tego miejsca ŻORY. Tężnia w żorskim Parku Cegielnia została otwarta raptem 8 czerwca, a już została uznana za jedną z najpiękniejszych w Polsce. To również największy tego typu obiekt w województwie śląskim. Codziennie na terenie tężni w Żorach relaksuje się wielu żorzan oraz przyjezdnych. Ludzie wdychają zdrowotną solankową mgiełkę, która korzystanie wpływa na układy oddechowy czy nerwowy. Jak postrzegają żorską tężnie jej użytkownicy?

Prasówka lipiec Żory: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Żor. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Żorskie fontanny nie służą do kąpieli. To szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, ale i zwierząt Tylko w tym roku, w Żorach uruchomiono trzy nowe fontanny, które przyciągają wielu mieszkańców miasta. Problem jednak w tym, że część osób postanawia korzystać z tych obiektów wchodząc do nich, by schłodzić się w upalne dni. Zarówno urzędnicy, jak i Główny Inspektorat Sanitarny przypominają, że fontanny stanowią ozdobne elementy architektury i nie są przeznaczone do kąpieli.

📢 Wielki sukces żorskich mażoretek w Novigradzie. Eksplozja wraca z medalami Mistrzostw Europy To były niezwykle udane Mistrzostwa Europy Mażoretek dla zawodniczek z żorskiej Eksplozji. Z chorwackiego Novigradu przywiozły ze sobą między innymi tytuł Mistrza Europy Juniorem formacji MIX, a także Mistrza Europy Juniorek Mini formacji baton. 📢 Muzyczna uczta na Festiwalu Górnej Odry w Żorach! Koncerty Jamala, Jamajeka i O.S.T.R. przyciągnęły tłumy ŻORY. Koncerty zespołów Jamajki, Jamal, a także rapera O.S.T.R, które odbyły się w żorskim Parku Cegielnia stanowiły największą atrakcję pierwszego dnia trzydniowego Festiwalu Górnej Odry, który odbywa się w miastach Subregionu Zachodniego woj. śląskiego. W Żorach muzyczne wydarzenia poprzedziło oficjalne otwarcie imprezy. Zobaczcie ZDJĘCIA! 📢 Pijani kierowcy na ulicach Żor. Tylko w ciągu kilku godzin wpadło czterech kierujących Aż czterech pijanych kierowców wpadło w ręce żorskich policjantów, którzy w czwartek 22 czerwca zostali zatrzymani do kontroli drogowej. Wszystkim zatrzymano uprawnienia. Policja przypomina, że bycie kierowcą to odpowiedzialność za siebie, pasażerów, a także innych uczestników ruchu drogowego.

📢 Burze z gradem i nawałnice w woj. śląskim. Dróżnik porażony prądem, podtopienia... To było jak ARMAGEDON! Jest 2. stopień ostrzeżenia IMGW W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!"

📢 Weekend pełen gwiazd na Śląsku! Koncerty plenerowe i pokazy ZA DARMO! Wystąpią m.in. Nosowska, O.S.T.R. i Łydka Grubasa Nadchodzi szalony weekend pełen atrakcji! Koncerty plenerowe, dni miast, festyny i pikniki - a to wszystko ZA DARMO. 24 i 25 czerwca czeka Was moc atrakcji. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncerty TABU, Nosowskiej, Jamala i wiele innych, wyjątkowych wydarzeń. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

📢 Żory. Zakończenie roku szkolnego w SP nr 3. 119 absolwentów podstawowej „trójki” odebrało świadectwa. Aż 37 z nich z wyróżnieniem! ZDJĘCIA Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach uroczyście zakończyli rok szkolny. W sali gimnastycznej 119 absolwentom rozdano świadectwa. 35 uczennic i uczniów sfinalizowało szkołę z wyróżnieniem. Najlepsi z pewnością będą starali się o przyjęcie do wymarzonych przez siebie szkół średnich. W tym roku nie będzie jednak z tym łatwo, bo podstawówki kończy rekordowa liczba uczniów. 📢 Cudowne dzieci z Żor! Do wygrania 40 tys. zł! Trwa PLEBISCYT Uśmiech Dziecka 2023. Oto kandydaci z naszego powiatu - ZDJĘCIA Cudowne dzieci z Żor - PLEBISCYT. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu będzińskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

📢 Kobiety z Żor są wspaniałe! Oto Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zobacz ZDJĘCIA. Za nami pełen emocji finał wojewódzkiego etapu 2023 Kobiety z Żor są wspaniałe! Za nami finał wojewódzkiego etapu plebiscytu „Kobieca Twarz Roku woj. śląskiego". Wybrano laureatki w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Zobacz żorzanki, które brały udział w konkursie - zdjęcia w naszej galerii.

📢 Skate park w Żorach z największą w Polsce rampą. To raj dla dzieci i młodzieży. Zobaczcie jak świetnie sobie radzą [WIDEO] [ZDJĘCIA] Skate park w Żorach należy do największych tego typu obiektów w regionie i ma największą w Polsce rampę. Znajduje się w Parku Cegielnia, nieopodal hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Świetna lokalizacja w centrum rekreacyjnym Żor sprawia, że codziennie ze skate parku korzysta wiele osób – głównie dzieci i młodzieży. Dyrektor MOSiR-u Marek Utrata zaprasza na wakacyjne szkolenia oraz imprezy. Jakie czekają tu atrakcje?

📢 LISTA niebezpiecznych rzeczy ze sklepów Action, Ikea, Pepco, Sinsay, Castorama... - zostały WYCOFANE! Masz je w domu? UWAŻAJ! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i SANEPID opublikował kolejne komunikaty, o wycofywanych rzeczach z popularnych sklepów! Jest tu roślina z ze sklepu IKEA, biżuteria z Tedi zabawka z Action czy suszarka z TK Maxx. Sprawdź te komunikaty z ostatnich miesięcy - jest ich 25! 📢 Co dalej z ograniczeniem ciszy nocnej na Starym Mieście w Żorach? Zebrano ponad 2 tys. podpisów Zebraliśmy więcej podpisów, niż planowaliśmy zebrać. To dokładnie 2107 podpisów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku - ocenia Olivier Glos-Krawczyk, który jest autorem petycji dotyczącej skrócenia ciszy nocnej na Starym Mieście w Żorach. Teraz petycją zajmie się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

📢 Rusza sezon kąpielowy na Śmieszku w Żorach. Dwie piaszczyste plaże i wypożyczalnia sprzętu wodnego Zbliżający się koniec roku szkolnego i wysoka temperatura na zewnątrz, to zapowiedź sezonu kąpielowego, który już wkrótce ruszy na Śmieszku w Żorach. Podobnie jak w ubiegłych latach, także i w tym roku przygotowano szereg atrakcji odwiedzających żorskie kąpielisko. A sezon rozpocznie III edycja Festiwalu Górnej Odry.

📢 Ruszyła Żorska Karta Mieszkańca. To szereg korzyści dla mieszkańców. Jak z niej skorzystać? Zapowiedź stała się faktem. Ruszyła Żorska Karta Mieszkańca, a wraz z nią szereg benefitów dla mieszkańców miasta. To szerszy dostęp między innymi do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Z podobnego rozwiązania korzystają już mieszkańcy Gliwic, Katowic czy Pszczyny, którzy zyskali wiele miejskich atrakcji w znacznie niższych cenach. Podpowiadamy jak złożyć wniosek o wydanie karty i jakie korzyści zyskają mieszkańcy Żor.

📢 Policyjny dron pojawił się w Żorach. Zarejestrował 26 wykroczeń kierowców Aż 26 wykroczeń kierowców zarejestrował policyjny dron, który w ubiegłym tygodniu pojawił się w Żorach. Policjanci z drogówki, wspólnie z mundurowymi z komendy wojewódzkiej, przeprowadzili działania z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. 📢 Wolontariusze Pet Patrolu interweniowali w Żorach. Mały piesek służył za worek treningowy Wolontariusze Pet Patrolu z Rybnika interweniowali w Żorach, gdzie dochodziło do znęcania się nad małym psem. - Około 12-letnia kruszyna służyła worek treningowy. Na oczach świadka piesek został rzucony o kaloryfer - informują wolontariusze z Pet Patrolu. Interwencja zakończyła się odebraniem zwierzęcia. 📢 Najlepsi fryzjerzy w Polsce pochodzą z Żor! Zobacz niezwykłe stylizacje w wykonaniu stylistów z Akademii GAAK Styliści z Żor zostali wyróżnieni podczas prestiżowego konkursu Hairdressing Prestige Awards 2023 ESTETICA POLSKA. Stworzone przez fryzjerów z Akademii GAAK kolekcje fryzur, zdobią okładki najbardziej prestiżowych pism branżowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Zobaczcie te niezwykłe stylizacje!

