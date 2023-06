Przegląd tygodnia z 4.06.2023 w Żorach. Najważniejsze wydarzenia od 28.05 do 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To przykre, frustrujące i nie da się uwierzyć, że coś takiego mogło mieć miejsce - mówi o transparencie kiboli Ruchu Chorzów, Daniel Ondycz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz społeczności Romskiej Amarodrom w Zabrzu. Kibole Niebieskich mobilizując się na mecz derbowy z GKS-em Katowice zamieścili w sieci nagranie. Widać na nim transparent z napisem "Śmierć Cyganom". I choć Daniel Ondycz wie, że chodziło o kibolskie porachunki, podkreśla, że nie każdy musi o tym wiedzieć, a niektórzy Romowie odebrali to jako uderzenie w nich samych.

Na pewno do takiej szkoły chyba każdy chciałby chodzić. Nie ma tu dzwonków, klasówek, kartkówek i przepytywania. Cała szkoła to czworo uczniów, dwie fajne nauczycielki oraz precyzyjnie dostosowany materiał do potrzeb każdego dziecka. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nasza Szkoła w Żorach uczęszczają dzieci ze spektrum autyzmu. Dysfunkcja ta niestety będzie coraz powszechniejsza we współczesnym społeczeństwie, bombardowanym destrukcyjnymi czynnikami.

To będzie wyjątkowe święto Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach, która w tym roku obchodzi swoje 50-lecie! Szkoła kształci najmłodszych już od pół wieku, zaś spod jej skrzydeł wychodzi wielu zdolnych uczniów. Święto rozpocznie się w czwartek 1 czerwca i potrwa do soboty 3 czerwca.

Najpierw z jednego ze sklepów ukradli butelkę alkoholu, a chwilę później zostali zatrzymani przez ochronę. Dwaj mężczyźni tuż po kradzieży wpadli w ręce policji. Zanim jednak policjanci przyjechali na miejsce, mężczyźni zdążyli wypić swój łup, by później zasnąć w radiowozie.

Policjanci z Żor zatrzymali pijanego mężczyznę, który przebywając na stanowisku pracy miał prawie 2 promile alkoholu. Okazało się, że nie tylko jest nietrzeźwy, ale również poszukiwany przez policję.

Wystartowała kolejna edycja Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, w której to właśnie mieszkańcy Żor zdecydują na co przeznaczyć kwotę 2,5 mln zł. To doskonała okazja, by zrealizować swój pomysł, który przyczyni się do rozwoju miasta, ale i posłuży samym mieszkańcom. Wnioski można składać do 30 czerwca.