Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Żory, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Żor

Dzięki właściwej postawie jednego z kierowców, udało się zatrzymać pijaną 54-latkę, która kierowała samochodem. Kobieta poruszała się zygzakiem i omal nie zjechała do rowu. Świadkowie byli przekonani, że jeśli nie zareagują, po chwili może dojść do tragedii.

To już przesądzone. Od 1 stycznia 2024 roku, wzrasta opłata targowa w Żorach. To pokłosie jednej z ostatnich decyzji radnych. Warto dodać, że podobna podwyżka miała miejsce przed rokiem.

ŻORY. Kryminalni z Żor zatrzymali dwóch mężczyzn, pobili 32-latka, a następnie skradli mu dokumenty, pieniądze i telefon komórkowy. Sprawcy usłyszeli w prokuraturze zarzuty i trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. To efekt nowelizacji przepisów, które podwyższyły górną granicę kary za rozbój z 12 do 15 lat więzienia.